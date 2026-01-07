Un anno di Archivio Diocesano Polo internazionale per studenti
L’Archivio Storico Diocesano celebra un anno di attività nel 2025, consolidando il suo ruolo di polo internazionale di riferimento per studenti e ricercatori. Aprendo nuovamente al pubblico giovedì 8 gennaio, si conferma come spazio di conservazione e studio del patrimonio storico ecclesiastico. Un punto di riferimento per approfondimenti e studi, con numeri significativi che testimoniano il suo valore culturale e storico.
di Claudio Roselli Numeri importanti nel 2025 per l’Archivio Storico Diocesano, che si appresta a riaprire al pubblico nella giornata di domani, giovedì 8 gennaio. L’inizio del nuovo anno offre l’occasione per stilare di quello passato. Dal 9 gennaio al 18 dicembre l’Archivio, che ha per responsabile don Andrea Czortek, è stato aperto al pubblico 92 giorni, per un totale di circa 506 ore; il totale degli accessi è stato di 205, per una media di 2,2 utenti a giornata, con la punta massima di 10 registrata il 27 febbraio. Il numero più alto di coloro che lo hanno consultato riguarda la città pierfrancescana con 96; seguono Anghiari con 22 e a ruota Firenze e San Giustino con 11 ciascuno. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Leggi anche: A scuola di Musica Sacra. Nasce un polo diocesano
Leggi anche: Mito, storia e innovazione: gli studenti dell’Empedocle all’Archivio di Stato con Inner Wheel
Un anno di Archivio Diocesano. Polo internazionale per studenti; Un anno di cultura offerto dal Polo Culturale Diocesano; Vizzolo Predabissi, il 2026 sarà l'anno chiave per la cittadella del commercio.
Un anno di Archivio Diocesano. Polo internazionale per studenti - Restauro, didattica e valorizzazione del patrimonio: 205 accessi e 53 domande di studio nel 2025. lanazione.it
Diocesi: Città di Castello, incremento del 3,6% degli accessi all’Archivio storico e alla Biblioteca - Nel corso del 2024, sono stati 804 gli accessi nella sala consultazione dell’Archivio storico diocesano e della Biblioteca diocesana “Storti – Guerri” di Città di Castello, facendo segnare un aumento ... agensir.it
Eventi: Callari, archivio Diocesi Gorizia testimone identitÃ cristiana - "Nel 2025, anno in cui diverse culture si incontrano in occasione della Capitale europea della Cultura e del Giubileo, Ã¨ significativo ridare nuovi spazi all'archivio diocesano, ... ilgazzettino.it
6 gennaio - ' Auguri a tutte e tutti voi in attesa di rivederci in Archivio, per un anno che anticipiamo sarà ricco di iniziative e attività. La Sala studio riaprirà domani, 7 gennaio, e poi regolarmente dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle - facebook.com facebook
#LecceComo in archivio nell’ultimo numero dell’anno di #LecceCommunity Post #Lecce #serieA x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.