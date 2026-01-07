un anno di archivio diocesano polo internazionale per studenti

L’Archivio Storico Diocesano celebra un anno di attività nel 2025, consolidando il suo ruolo di polo internazionale di riferimento per studenti e ricercatori. Aprendo nuovamente al pubblico giovedì 8 gennaio, si conferma come spazio di conservazione e studio del patrimonio storico ecclesiastico. Un punto di riferimento per approfondimenti e studi, con numeri significativi che testimoniano il suo valore culturale e storico.

di Claudio Roselli Numeri importanti nel 2025 per l’Archivio Storico Diocesano, che si appresta a riaprire al pubblico nella giornata di domani, giovedì 8 gennaio. L’inizio del nuovo anno offre l’occasione per stilare di quello passato. Dal 9 gennaio al 18 dicembre l’Archivio, che ha per responsabile don Andrea Czortek, è stato aperto al pubblico 92 giorni, per un totale di circa 506 ore; il totale degli accessi è stato di 205, per una media di 2,2 utenti a giornata, con la punta massima di 10 registrata il 27 febbraio. Il numero più alto di coloro che lo hanno consultato riguarda la città pierfrancescana con 96; seguono Anghiari con 22 e a ruota Firenze e San Giustino con 11 ciascuno. 🔗 Leggi su Lanazione.it

