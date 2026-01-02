A scuola di Musica Sacra Nasce un polo diocesano

Arezzo, città celebre per Guido Monaco e Francesco Petrarca, ospita ora un nuovo progetto culturale: l’Istituto Diocesano di Musica Sacra. Questo polo formativo si propone di promuovere e valorizzare il patrimonio musicale religioso, offrendo un percorso di studi dedicato alla musica sacra e alla sua storia. Un’iniziativa che intende rafforzare il ruolo della musica nella tradizione spirituale e culturale della diocesi, contribuendo alla sua diffusione e tutela.

Nella città che ha dato i natali a Guido Monaco, padre della notazione musicale moderna, e a Francesco Petrarca, simbolo dell'umanesimo europeo, prende vita un progetto destinato a lasciare un segno profondo: nasce ad Arezzo l' Istituto Diocesano di Musica Sacra "D.I.M.A. – San Donato". Frutto della collaborazione tra la Diocesi di Arezzo-Cortona-Sansepolcro e Associazione Culturale D.I.M.A. di Arezzo, gode del patrocinio e del sostegno del Comune di Arezzo, rappresentando la prima esperienza strutturata di questo genere per la città, ponendosi come luogo stabile di formazione, diffusione e valorizzazione della musica sacra e liturgica.

