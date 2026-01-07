Umbria allerta meteo della protezione civile I Comuni che hanno chiuso le scuole

La protezione civile dell'Umbria ha emesso un'allerta meteo gialla per il 7 gennaio 2026, interessando l'intera regione. Sono segnalati rischi idrogeologici, ghiaccio e neve nelle zone dell’Altotevere e altre aree. I Comuni hanno deciso di chiudere le scuole per garantire la sicurezza dei cittadini. È consigliabile monitorare gli aggiornamenti ufficiali e adottare le precauzioni necessarie in previsione delle condizioni meteorologiche previste.

La protezione civile dell'Umbria ha diramato una nuova allerta meteo per il 7 gennaio 2026. L'allerta, si legge nel documento pubblicato sul sito, è di livello giallo per rischio idrogeologico e rischio ghiaccio in tutte le zone della regione, per rischio neve in Altotevere e nella zona. 🔗 Leggi su Perugiatoday.itImmagine generica

