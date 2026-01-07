Umbria allerta meteo della protezione civile I Comuni che hanno chiuso le scuole

La protezione civile dell'Umbria ha emesso un'allerta meteo gialla per il 7 gennaio 2026, interessando l'intera regione. Sono segnalati rischi idrogeologici, ghiaccio e neve nelle zone dell’Altotevere e altre aree. I Comuni hanno deciso di chiudere le scuole per garantire la sicurezza dei cittadini. È consigliabile monitorare gli aggiornamenti ufficiali e adottare le precauzioni necessarie in previsione delle condizioni meteorologiche previste.

La protezione civile dell'Umbria ha diramato una nuova allerta meteo per il 7 gennaio 2026. L'allerta, si legge nel documento pubblicato sul sito, è di livello giallo per rischio idrogeologico e rischio ghiaccio in tutte le zone della regione, per rischio neve in Altotevere e nella zona. Scuole chiuse in vari Comuni. Le raccomandazioni

Meteo – Nuova ondata di maltempo, scatta l’allerta gialla della Protezione Civile su alcune regioni - Nuova ondata di maltempo, scatta l'allerta meteo gialla della Protezione Civile su Marche, Molise, Lazio, Umbria ed Abruzzo ... centrometeoitaliano.it

Domani 7/01/2026 Allerta GIALLA Zona F Rischio IDRAULICO Zone TUTTE Rischio IDROGEOLOGICO Zone A, C, D Rischio NEVE Zone TUTTE Rischio GHIACCIO Documento di Allerta su https://cfumbria.regione.umbria.it - facebook.com facebook

Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso di allerta gialla in: Abruzzo, Calabria, Campania, Lazio, Marche, Molise, Puglia e Umbria. x.com

