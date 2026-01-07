Ucraina Zelensky esulta per garanzie di sicurezza | Usa pronti a dare supporto

Il presidente ucraino Zelensky ha annunciato che gli Stati Uniti sono pronti a offrire supporto e garanzie di sicurezza in vista di un possibile accordo di pace con la Russia. Dopo il vertice a Parigi della Coalizione dei Volenterosi, si delineano passi concreti verso una soluzione diplomatica, con attenzione a garantire stabilità e sicurezza per l’Ucraina. La situazione rimane in evoluzione, mentre si cercano soluzioni condivise.

(Adnkronos) – Fumata bianca tra Ucraina e Stati Uniti per il piano di pace. O quasi. Il vertice della Coalizione dei Volenterosi a Parigi consente al presidente ucraino Volodymyr Zelensky di ottenere dagli Usa garanzie fondamentali in caso di accordo con la Russia per porre fine alla guerra. L'avvicinamento tra le parti era iniziato a .

