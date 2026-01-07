Tutti gli amori di Beatrice Luzzi | dall’ex marito Alessandro Cisilin e padre dei figli al flirt con un divo di Hollywood

Beatrice Luzzi, attrice italiana, ha vissuto diverse esperienze sentimentali pubbliche. Tra il passato con l’ex marito Alessandro Cisilin, padre dei suoi figli, e un flirt con l’attore hollywoodiano Gerard Butler, la sua vita privata ha attirato l’attenzione dei media. In questo articolo, si ripercorrono le tappe principali delle sue relazioni, offrendo uno sguardo sobrio e rispettoso sulla sua storia sentimentale.

Beatrice Luzzi ha avuto un’ex molto noto nel mondo del cinema, quando nei primi anni del Duemila era stata paparazzata durante una vacanza con Gerard Butler. Oggi vedremo l’ex “vippona” tra gli ospiti del terzo appuntamento settimanale de La Volta Buona, in onda a partire dalle 14.05, dove presenterà il nuovo libro Famiglia A Due Piazze. Reduce dal successo della soap Vivere, nell’estate del 2004 la Luzzi incontra Gerard Butler. “L’ho incontrato nel 2004, al Festival di Ischia. Ci siamo piaciuti. Era scozzese, europeo, vivace, ironico, mi colpì. Mi cantò una canzone” aveva raccontato sulle pagine del Corriere Della Sera. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Tutti gli amori di Beatrice Luzzi: dall’ex marito Alessandro Cisilin e padre dei figli al flirt con un divo di Hollywood Leggi anche: Chi sono tutti gli ex di Barbara d’Urso: il padre dei figli, l’ex marito Michele Carfora, l’amore per Memo Remigi e il flirt con Vasco Rossi Leggi anche: Tutti gli amori e i flirt di Barbara Bouchet, gli attori americani Warren Beatty e Steve McQueen e Omar Sharif Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Beatrice Luzzi confessa: “C’è stato un momento che ha mandato nel panico molti”. Tutti gli amori di Beatrice Luzzi: dall’ex marito Alessandro Cisilin e padre dei figli al flirt con un divo di Hollywood - L'articolo Tutti gli amori di Beatrice Luzzi: dall’ex marito Alessandro Cisilin e padre dei figli al flirt con un divo di Hollywood proviene da Metropolitan Magazine. msn.com

