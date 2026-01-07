Donald Trump ha annunciato il divieto di dividendi e riacquisto di azioni da parte delle aziende della Difesa statunitense. La misura mira a indirizzare le risorse verso investimenti in impianti e attrezzature, rafforzando la capacità produttiva del settore. Questa decisione rappresenta un cambiamento significativo nella gestione finanziaria delle aziende militari, con l’obiettivo di privilegiare lo sviluppo e l’innovazione rispetto alle distribuzioni ai soci.

Stop ai dividendi e al riacquisto delle proprie azioni. Donald Trump mette paletti stretti alle aziende americane della Difesa. Il tycoon ha motivato la sua decisione spiegando che i guadagni devono oggi essere reinvestiti per sviluppo e produzione di nuovi armamenti. In un post su Truth, il presidente americano ha spiegato che “pur producendo le migliori attrezzature militari al mondo (nessun altro Paese si avvicina minimamente!), le aziende del settore della Difesa stanno attualmente distribuendo ingenti dividendi ai propri azionisti e riacquistando massicciamente le proprie azioni, a scapito degli investimenti in impianti e attrezzature. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Trump vieta dividendi e mega-stipendi alle aziende della Difesa: “Prima investano in impianti e attrezzature”

