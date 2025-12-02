Fulmini strade allagate e grandine gigante Maltempo caos totale in Italia! Cosa sta succedendo

Il cielo si era fatto scuro, un inchiostro denso spalmato sulla sera, quando la collera della natura si è scatenata senza preavviso. Le prime gocce, grandi e pesanti, hanno ceduto il passo a un diluvio battente, un muro d'acqua che oscurava la vista e rendeva il rumore della pioggia un fracasso costante sui tetti e sull'asfalto. Poi, è arrivata la grandine, chicchi di ghiaccio che martellavano la terra con una violenza sorprendente, facendo rimbalzare un rumore sordo e minaccioso in ogni angolo. Le strade, incapaci di assorbire una tale furia liquida, si sono trasformate in torrenti impetuosi, mentre lampi accecanti squarciavano l'oscurità, seguiti dal tuono roboante che vibrava fin dentro le ossa.

