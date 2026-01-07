Crans-Montana Alessandro Pedone GSA | Regole sicurezza antincendio esistono per salvare vite umane
La tragedia di Crans-Montana, avvenuta a Capodanno con la perdita di 40 giovani e numerosi feriti, ci ricorda l’importanza delle norme di sicurezza antincendio. Alessandro Pedone (GSA) sottolinea che queste regole sono fondamentali per proteggere vite umane, evidenziando la necessità di rispettarle e di promuovere una cultura della sicurezza in ogni contesto.
“La tragedia avvenuta a Crans-Montana nella notte di Capodanno, che ha provocato la perdita di 40 giovani vite umane e il ferimento di 116 persone a causa delle ustioni, ci colpisce profondamente e impone a tutti una riflessione seria e responsabile. Esprimiamo il nostro più sincero cordoglio alle f. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
#CransMontana, oggi i funerali di cinque ragazzi italiani; un minuto di raccoglimento in tutte le scuole x.com
ULTIM'ORA - I proprietari del Constellation, indagati per omicidio colposo, hanno rotto il silenzio dopo la strage di Crans-Montana - facebook.com facebook
