Crans-Montana Alessandro Pedone GSA | Regole sicurezza antincendio esistono per salvare vite umane

La tragedia di Crans-Montana, avvenuta a Capodanno con la perdita di 40 giovani e numerosi feriti, ci ricorda l’importanza delle norme di sicurezza antincendio. Alessandro Pedone (GSA) sottolinea che queste regole sono fondamentali per proteggere vite umane, evidenziando la necessità di rispettarle e di promuovere una cultura della sicurezza in ogni contesto.

