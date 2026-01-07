Tiziano Ferro cresce l’attesa per il tour STADI26 | tappa al Maradona il 23 giugno
L’attesa per il tour STADI26 di Tiziano Ferro cresce, con la tappa al Maradona prevista per il 23 giugno 2026. Nel frattempo, il cantante ha inaugurato il nuovo anno con il singolo “Sono un grande”, disponibile in radio da venerdì 9 gennaio, pubblicato da Sugar Music. Un appuntamento che segna l’inizio di una nuova fase artistica per Ferro, che si prepara a condividere musica e emozioni dal vivo.
