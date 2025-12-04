Milano-Cortina 2026 Fiamma Olimpica consegnata all’Italia | cresce l’attesa per la tappa nel Sannio

Tempo di lettura: 2 minuti Con una cerimonia solenne che si è svolta ad Atene, presso lo Stadio Panathinaiko, è stata consegnata all’Italia la Fiamma olimpica per i Giochi invernali del 2026 che si svolgeranno tra Milano e Cortina. La lanterna ad olio che contiene la Fiamma accesa lo scorso 26 novembre nell’iconico sito di Olimpia è giunta a Roma nel pomeriggio “scortata” dal presidente della Fondazione Milano-Cortina, Giovanni Malagò, dal numero 1 del Coni, Luciano Buonfiglio e dalla tennista Jasmine Paolini, tedofora allo stadio Panathinaiko. La lanterna farà rotta verso il Quirinale dove sarà custodita prima di essere esposta domani nella Sala delle Vetrate, sede della cerimonia con la Presidente del Comitato Olimpico Internazionale, Kirsty Coventry che darà il via al viaggio del sacro fuoco. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Milano-Cortina 2026, Fiamma Olimpica consegnata all’Italia: cresce l’attesa per la tappa nel Sannio

Approfondisci con queste news

Olimpiadi Milano-Cortina, cerimonia di consegna della Fiamma olimpica ad Atene Vai su X

Samsung. . Con @amedeo_bagnis_oly, l’atmosfera unica dei Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina 2026 è già nell’aria. L’attesa sta per finire: commenta con #OpenAlwaysWins per farci sapere come seguirai i Giochi: a casa, a bordo pista, da solo o in com - facebook.com Vai su Facebook

Milano-Cortina 2026, la fiamma olimpica è arrivata a Roma: tra poco sarà consegnata a Mattarella al Quirinale - Fiumicino e torna così in Italia vent'anni dopo i Giochi invernali di Torino 2006. Da ilmessaggero.it

Milano-Cortina 2026: la Fiamma olimpica è in volo verso l'Italia - Parte ufficialmente il conto alla rovescia per i Giochi invernali. Riporta rainews.it

La Fiamma Olimpica è a Roma, conto alla rovescia per i Giochi Milano-Cortina 2026 - Paltrinieri primo tedoforo sabato nella capitale: “Sarà un grande privilegio. Secondo quotidiano.net

La fiamma olimpica di MIlano-Cortina è sbarcata a Fiumicino: ora è attesa da Mattarella al Quirinale - Ad accompagnare la fiaccola dei prossimi Giochi invernali nel volo partito da Atene la tedofora Jasmine Paolini: tutti i dettagli ... Riporta corrieredellosport.it

Milano-Cortina 2026, la fiamma olimpica torna in Italia: “Un momento magico”, emozione Malagò ad Atene - Cortina 2026, la fiamma olimpica torna in Italia: “Un momento magico”, emozione Malagò ad Atene. Scrive sportface.it

Milano-Cortina 2026, le tappe della fiamma olimpica: dai siti Unesco al Monte Rosa - La Grecia ha consegnato all'Italia la fiamma olimpica e Roma è la prima delle tappe del percorso italiano della torcia di Milano- msn.com scrive