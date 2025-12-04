Milano-Cortina 2026 Fiamma Olimpica consegnata all’Italia | cresce l’attesa per la tappa nel Sannio

Anteprima24.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tempo di lettura: 2 minuti Con una cerimonia solenne che si è svolta ad Atene, presso lo Stadio Panathinaiko, è stata consegnata allItalia la Fiamma olimpica per i Giochi invernali del 2026 che si svolgeranno tra Milano e Cortina. La lanterna ad olio che contiene la Fiamma accesa lo scorso 26 novembre nell’iconico sito di Olimpia è giunta a Roma nel pomeriggio “scortata” dal presidente della Fondazione Milano-Cortina, Giovanni Malagò, dal numero 1 del Coni, Luciano Buonfiglio e dalla tennista Jasmine Paolini, tedofora allo stadio Panathinaiko. La lanterna farà rotta verso il Quirinale dove sarà custodita prima di essere esposta domani nella Sala delle Vetrate, sede della cerimonia con la Presidente del Comitato Olimpico Internazionale, Kirsty Coventry che darà il via al viaggio del sacro fuoco. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

milano cortina 2026 fiamma olimpica consegnata all8217italia cresce l8217attesa per la tappa nel sannio

© Anteprima24.it - Milano-Cortina 2026, Fiamma Olimpica consegnata all’Italia: cresce l’attesa per la tappa nel Sannio

Approfondisci con queste news

milano cortina 2026 fiammaMilano-Cortina 2026, la fiamma olimpica è arrivata a Roma: tra poco sarà consegnata a Mattarella al Quirinale - Fiumicino e torna così in Italia vent'anni dopo i Giochi invernali di Torino 2006. Da ilmessaggero.it

milano cortina 2026 fiammaMilano-Cortina 2026: la Fiamma olimpica è in volo verso l'Italia - Parte ufficialmente il conto alla rovescia per i Giochi invernali. Riporta rainews.it

milano cortina 2026 fiammaLa Fiamma Olimpica è a Roma, conto alla rovescia per i Giochi Milano-Cortina 2026 - Paltrinieri primo tedoforo sabato nella capitale: “Sarà un grande privilegio. Secondo quotidiano.net

milano cortina 2026 fiammaLa fiamma olimpica di MIlano-Cortina è sbarcata a Fiumicino: ora è attesa da Mattarella al Quirinale - Ad accompagnare la fiaccola dei prossimi Giochi invernali nel volo partito da Atene la tedofora Jasmine Paolini: tutti i dettagli ... Riporta corrieredellosport.it

milano cortina 2026 fiammaMilano-Cortina 2026, la fiamma olimpica torna in Italia: “Un momento magico”, emozione Malagò ad Atene - Cortina 2026, la fiamma olimpica torna in Italia: “Un momento magico”, emozione Malagò ad Atene. Scrive sportface.it

milano cortina 2026 fiammaMilano-Cortina 2026, le tappe della fiamma olimpica: dai siti Unesco al Monte Rosa - La Grecia ha consegnato all'Italia la fiamma olimpica e Roma è la prima delle tappe del percorso italiano della torcia di Milano- msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Milano Cortina 2026 Fiamma