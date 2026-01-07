Terna completata in tre mesi la posa del primo cavo sottomarino da 480 chilometri del Tyrrhenian Link

Terna ha completato in tre mesi la posa del primo cavo sottomarino da 480 chilometri del Tyrrhenian Link, uno dei principali interventi infrastrutturali per l’Italia. L’opera, realizzata nel ramo ovest, rappresenta un passo importante per migliorare la rete elettrica nazionale e garantire maggiore sicurezza e affidabilità nella distribuzione dell’energia.

