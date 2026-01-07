Teatro non indifferente | un palco solidale

di Gaia Papi MONTE SAN SAVINO Un laboratorio che unisce teatro, inclusione e comunità, trasformando la diversità in valore condiviso. È questo lo spirito di "Teatro non indifferente", il progetto nato a Monte San Savino con l’obiettivo di creare uno spazio extrascolastico inclusivo capace di far incontrare e lavorare insieme bambini della scuola primaria e secondaria di primo grado, persone con disabilità del Centro comunale "Impronta", volontari della Pro Loco e componenti del Gruppo Storico savinese. Un’esperienza che va oltre il semplice laboratorio teatrale, diventando un vero e proprio percorso educativo in cui ciascuno, con le proprie capacità e fragilità, trova spazio, ascolto e riconoscimento. 🔗 Leggi su Lanazione.it

