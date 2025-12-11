Gospel solidale al Teatro Sociale di Como
Il Teatro Sociale di Como si prepara ad accogliere il prestigioso Sherrita Duran Gospel Show, un evento imperdibile nel panorama musicale internazionale. Sabato 20 dicembre 2025 alle ore 20.30, il teatro ospiterà uno degli spettacoli più apprezzati del genere gospel, offrendo al pubblico un'esperienza ricca di emozioni e spiritualità.
Il Teatro Sociale di Como ospiterà sabato 20 dicembre 2025 alle ore 20.30 il Sherrita Duran Gospel Show, uno degli spettacoli più apprezzati del repertorio gospel internazionale. L’evento è realizzato nell’ambito della rassegna “Il teatro per gli altri” ed è volto a sostenere le donazioni a. 🔗 Leggi su Quicomo.it
