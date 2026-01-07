Studio negato raid israeliano nell’ateneo di Birzeit e scuole-tende a Gaza

Nelle prime ore del mattino, un'operazione militare israeliana ha interessato l’università di Birzeit e le scuole-tende a Gaza, con presenza di forze armate sul campus e nelle aree circostanti. In un contesto caratterizzato da tensioni persistenti, i raid hanno coinvolto strutture educative e civili, aggravando la situazione già complessa nella regione.

Sono comparsi di mattina, con il campus pieno di giovani, nelle aule, nei cortili, in biblioteca. Plotoni di soldati israeliani su jeep e blindati, i fucili spianati e in mano .

Medio Oriente: Raid israeliani su Rafah su Gaza City - Netanyahu ordina raid a Gaza: 'Hamas ha violato la tregua' Il premier israeliano Netanyahu ha ordinato all'esercito di effettuare 'raid massicci' sulla Striscia accusando Hamas di violazione delle ... ansa.it

Tregua a rischio a Gaza: accuse reciproche tra Hamas e Israele, 11 morti nei raid dell’IDF - Secondo media israeliani, miliziani palestinesi avrebbero attaccato ... fanpage.it

