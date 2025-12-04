Gaza morti 2 bambini in un raid israeliano Consegnato corpo penultimo ostaggio

Tv2000.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Gaza, due bambini sono morti in un raid israeliano a Khan Younis. Consegnato il corpo del penultimo ostaggio, un lavoratore thailandese rapito il 7 ottobre. Servizio della corrispondente Alessandra Buzzetti TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

gaza morti 2 bambini in un raid israeliano consegnato corpo penultimo ostaggio

© Tv2000.it - Gaza, morti 2 bambini in un raid israeliano. Consegnato corpo penultimo ostaggio

