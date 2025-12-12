Terni soccorso a persona in pieno centro | intervento dei vigili del fuoco in un appartamento

Oggi mattina, i vigili del fuoco di Terni sono intervenuti in via Fratini per un soccorso a persona in un appartamento nel pieno centro della città. L'intervento, tempestivo e importante, ha coinvolto le forze dell'ordine per garantire la sicurezza e il benessere di chi si trovava all’interno.

I vigili del fuoco del comando provinciale di Terni sono intervenuti nel corso della mattinata di oggi, venerdì 12 dicembre, in via Fratini. Una volta ricevuta la chiamata alla centrale operativa si sono diretti sotto ad un edificio per prestare soccorso ad una donna. La signora è stata raggiunta.

