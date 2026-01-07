Santu Pati a Tiggiano torna il Capodanno contadino tra riti ancestrali e pestanache

A Tiggiano, nel Salento, si prepara il tradizionale Santu Pati 2026, un appuntamento che richiama riti ancestrali e pratiche contadine. L’evento rappresenta il vero “Capodanno contadino” della zona, celebrando le tradizioni locali e il patrimonio culturale del territorio. Un’occasione per riscoprire le usanze e le radici profonde della comunità, in un momento di condivisione e rispetto per le tradizioni rurali.

TIGGIANO – È tutto pronto a Tiggiano per Santu Pati 2026, l'evento che segna il vero "Capodanno contadino" del Salento. Nel cuore del Capo di Leuca, il piccolo borgo medievale si prepara a vivere tre giorni intensi – sabato 17, domenica 18 e lunedì 19 gennaio – dedicati al patrono Sant'Ippazio.

