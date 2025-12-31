Tutti dicono di odiare il Capodanno Ma tra cene riti scaramantici e superstizioni nessuno lo salta mai per davvero

Il Capodanno, spesso visto come un momento di passaggio e tradizione, unisce molte persone in un’atmosfera di attesa e riflessione. Tra cenoni, rituali scaramantici e superstizioni, questa notte rappresenta per molti un’occasione di rinnovamento e speranza. È un evento che, pur tra opinioni contrastanti, si distingue per la sua capacità di coinvolgere e unire, rendendo unico ogni inizio d’anno.

C'è una notte, una sola, in cui il pianeta sembra respirare all'unisono pur non facendo mai la stessa cosa nello stesso momento. Il Capodanno è questo: una coreografia globale fatta di riti antichi, superstizioni urbane, fuochi d'artificio che si inseguono da est a ovest e parole che cambiano lingua ma non intenzione. Non è soltanto l'addio a un anno e l'ingresso nel successivo: è un esercizio collettivo di speranza, ripetuto con ostinazione, fuso dopo fuso. Chi festeggia per primo (e chi per ultimo): il Capodanno spiegato dal tempo. Tecnicamente, il nuovo anno non inizia ovunque nello stesso momento.

