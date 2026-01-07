Saldi demodè? Capitanio Federmoda Padova | Persone allontanate dal centro servono politiche urbane più serie
Ogni anno, l’apertura dei saldi invernali riporta l’attenzione sui centri storici delle città. Secondo Capitanio di Federmoda Padova, la diminuzione di visitatori si collega anche a politiche urbane insufficienti, che allontanano le persone dai negozi del centro. Questo fenomeno solleva questioni sulla tutela del commercio locale e sulla necessità di strategie più efficaci per rivitalizzare le aree commerciali storiche.
Saldi e centri storici. Come ogni primo week end dell'anno “l'assalto” al cuore pulsante dei negozi della città, a caccia di occasioni tra vetrine e passeggiate, riapre il dibattito. A Padova, la partenza viene definita buona. Soprattutto nel primo giorno, sabato. A tracciare un primo bilancio è. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
Leggi anche: Federmoda lancia l’allarme: «A Padova una strage di negozi chiusi, servono incentivi subito»
Leggi anche: Dalla sanità alla logistica: 800 posti non coperti. "L’Italia non attira più, servono politiche migratorie serie"
Saldi, primo giorno: «Bilancio abbastanza positivo. C'è molta gente, tanti hanno deciso di approfittarne» - C'è molta gente, molte persone hanno già deciso cosa comprare e vanno direttamente nei negozi per approfittare ... ilgazzettino.it
Saldi invernali 2026 al via a Padova e in quasi tutta Italia - In città si stima una spesa pro capite di 130 euro, leggermente sotto la media nazionale. padovaoggi.it
L'allarme di Federmoda: «Il nostro nemico? I saldi privati» - Riccardo Capitanio, in vista dell'apertura ufficiale degli sconti fissato per il 3 gennaio ha messo in evidenza come già dal 27 dicembre sulle piattaforme social è in atto una vera e propria campagna ... padovaoggi.it
VENERDÌ 19 DICEMBRE – DEMODE DEPECHE MODE TRIBUTE LIVE STAMMTISCH TAVERN – IL TEMPIO DEL DIVERTIMENTO Le atmosfere scure, sensuali e ipnotiche dei Depeche Mode, ricreate sul palco dello Stammtisch Tavern dai DEMODE - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.