Saldi demodè? Capitanio Federmoda Padova | Persone allontanate dal centro servono politiche urbane più serie

Ogni anno, l’apertura dei saldi invernali riporta l’attenzione sui centri storici delle città. Secondo Capitanio di Federmoda Padova, la diminuzione di visitatori si collega anche a politiche urbane insufficienti, che allontanano le persone dai negozi del centro. Questo fenomeno solleva questioni sulla tutela del commercio locale e sulla necessità di strategie più efficaci per rivitalizzare le aree commerciali storiche.

A Padova, la partenza viene definita buona. Soprattutto nel primo giorno, sabato.

