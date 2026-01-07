RTL 102.5 al fianco di Danilo Callegari per la sfida North America Extreme 2027
RTL 102.5 supporta Danilo Callegari nella sua partecipazione a North America Extreme 2027. La radio italiana accompagnerà il percorso del concorrente in questa sfida che si svolgerà dalla primavera del 2027, offrendo ascolto e aggiornamenti lungo tutto il percorso. Un impegno che conferma l’attenzione di RTL 102.5 verso iniziative di livello internazionale e verso chi affronta sfide significative.
RTL 102.5, la prima radio d’Italia, sarà al fianco di Danilo Callegari nella sua prossima, straordinaria avventura in programma dalla primavera del 2027: North America Extreme. L’avventuriero estremo si sta preparando a una delle sfide più impegnative della sua carriera, un progetto che unisce sport estremi, resistenza fisica e spirito esplorativo. Il percorso di avvicinamento di Danilo Callegari all’impresa North America Extreme è già iniziato e proseguirà per oltre un anno, attraverso una serie di allenamenti e ambientamenti che lo porteranno in diverse zone del Mondo. Per buona parte del 2026 si dedicherà alla preparazione prevalentemente in Trentino. 🔗 Leggi su Panorama.it
