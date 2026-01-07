Roma tensione a Trigoria | Gasperini chiarisce il caso Füllkrug
A Trigoria, il clima è caratterizzato da tensioni legate al mercato e alle decisioni sulla rosa. Gasperini ha recentemente chiarito alcuni aspetti relativi al caso Füllkrug, cercando di fare luce sulla situazione. La fase attuale richiede attenzione e pazienza, mentre lo staff tecnico e i dirigenti monitorano con cautela gli sviluppi, in un contesto di crescente pressione sul team e sulle strategie future.
Clima teso a Trigoria. Il mercato scorre lento e la pressione cresce, con il tempo che inizia a pesare sulle scelte della stagione. In queste ore il confronto tra Gian Piero Gasperini e Frederic Massara è continuo e carico di tensione. Il punto caldo riguarda Niclas Füllkrug. Secondo quanto raccontato dall’edizione odierna de Il Messaggero, da ambienti vicini allo staff tecnico sarebbe filtrata una precisazione netta: l’attaccante non è mai stato “bocciato” dall’allenatore. Gasperini avrebbe semplicemente chiesto un profilo con caratteristiche diverse, più funzionale al suo calcio, come Joshua Zirkzee. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
