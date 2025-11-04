Una sconfitta che lascia rammarico e rimpianti, un problema evidente in zona gol ed un Dybala ko. Questo ciò che ha lasciato la serata di San Siro, ma la Roma deve e vuole voltare subito pagina, con l’Udinese in Serie A e prima ancora sul campo dei Rangers di Glasgow giovedì alle 21:00, una sfida molto delicata nell’economia del girone di Europa League. 3 punti in altrettante partite giocate sono effettivamente pochi, e benché la fase a campionato dia opportunità di rimediare, la squadra deve carburare per assicurarsi un posto nelle 24 e puntare possibilmente alle prime 8 posizioni. Intanto, a due giorni dalla sfida, Gasperini ha deciso di stravolgere i piani della vigilia. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Rangers-Roma, niente rifinitura a Trigoria: il motivo della scelta di Gasperini