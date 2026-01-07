Roma Gasperini da record | sono 1000 i punti in Serie A

Gasperini, allenatore dell’Atalanta, ha raggiunto un importante traguardo in Serie A, totalizzando 1000 punti. Con la vittoria contro il Lecce al Via del Mare, il tecnico piemontese si inserisce tra gli allenatori più longevi e di successo nel campionato italiano. Questo risultato testimonia la stabilità e la crescita della sua carriera alla guida della squadra bergamasca.

Con i tre punti conquistati nella vittoria al Via del Mare contro il Lecce, il tecnico piemontese ha tagliato un traguardo storico, raggiungendo i 1000 punti nella massima serie italiana. Solo pochissimi altri allenatori sono riusciti nell’ impresa e la carriera di Gasperini non è di certo finita. Nella top 10 di sempre. Considerando solamente l’ era dei 3 punti, inaugurata in Serie A nella stagione 1994-1995, solo due allenatori hanno fatto più punti di Gasperini. Uno è un’ex conoscenza giallorossa, nonché l’attuale mister della Juventus, Luciano Spalletti, che nella sua carriera ha totalizzato 1017 punti. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma, Gasperini da record: sono 1000 i punti in Serie A Leggi anche: Sassuolo-Roma 0-1: Gasperini torna in vetta, tre punti targati Dybala Leggi anche: Gasperini: "Roma, la strada è giusta. Ora recuperiamo i punti persi" La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Atalanta-Roma, la conferenza di Gasperini LIVE; Roma, Gasperini: Pellegrini è una perdita importante. Mercato? Non lo so; Gasperini e Massara, il video rubato del colloquio di mercato a Lecce: il retroscena; VIDEO - Roma, Gasperini: Il mercato condiziona le scelte di campo. Tensione mercato Roma diretta: incontro tra Gasperini e Friedkin, aggiornamenti e trattative LIVE - Dopo la vittoria in trasferta sul Lecce, arriva un giorno fondamentale per la Roma e il suo mercato di gennaio. msn.com

Lecce-Roma, Gasperini ha deciso di non parlare: la scelta a sorpresa, rivivi la diretta - In uno dei passaggi più delicati della stagione, Ferguson e Dovbyk segnano per la prima volta nella stessa partita e regalano tre punti d'oro alla Roma. msn.com

La Roma vince ma resta alta la tensione con Gasperini: perché il tecnico non ha parlato dopo Lecce - Un silenzio rumoroso, a protesta con il proprio club per le divergenze sul calciomercato invernale ... fanpage.it

Verso la Champions: la Roma di Gasperini non si ferma più

VIDEO. Roma, attesa per vertice di mercato fra Gasperini e la proprietà #SkySport #SkySerieA x.com

Il silenzio di Gasperini è un allarme per la Roma: l'allenatore è insoddisfatto, oggi incontro con Friedkin - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.