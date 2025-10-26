Sassuolo-Roma 0-1 | Gasperini torna in vetta tre punti targati Dybala
La sconfitta dell’Inter ed il pareggio del Milan sono due risultati che possono favorire la Roma, impegnata alle 15 al Mapei Stadium contro il Sassuolo. In caso di successo, infatti, i giallorossi tornerebbero in vetta alla classifica insieme al Napoli ma soprattutto darebbero un importante segnale dopo le due sconfitte contro Inter e Viktoria Plzen. Segui la diretta live del match su SololaRoma.it. 6 minuti fa 26 Ottobre 2025 16:55 16:55 95? – FINISCE QUIIIIIIII. La Roma espugna per 1-0 il Mapei Stadium grazie al gol di Dybala, che vale la vetta della classifica. 6 minuti fa 26 Ottobre 2025 16:54 16:54 95? – Ancora un bel lavoro di Dovbyk spalle alla porta, che serve l’accorrente Pellegrini, fermato ancora da Muric. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
