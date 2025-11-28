Il restauro | equilibrio fra storia tecnica e scelte di intervento

Il restauro delle opere d’arte è stato praticato fin dall’antichità. Tecniche, metodi e materiali hanno subito una forte evoluzione nel tempo ma soltanto nel secolo scorso, dopo la nascita delle prime scuole pubbliche per l’insegnamento della materia, è stato inevitabile rivedere i principi. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Il restauro dei giardini storici in un contesto segnato dal cambiamento climatico e dalla trasformazione del paesaggio urbano diventa gestione del mutamento e trasmissione di un equilibrio dinamico tra #natura e #cultura. #giardino

Contaminiamo la tradizione. Ispiriamo il nuovo. Valorizziamo ciò che esiste già. A questo principio si ispira il restauro di un palazzo del XV secolo, dove storia e contemporaneità si fondono in un equilibrio consapevole. Ogni dettaglio è stato progettato con cur

