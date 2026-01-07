Matteo Renzi interviene a difesa di Tommaso Cerno e del Giornale, sottolineando l'importanza di un giornalismo libero come valore fondamentale. La vicenda, legata allo scandalo Report e alle critiche di Dolores Bevilacqua del Movimento 5 Stelle, ha suscitato reazioni anche da parte di figure politiche di diversa estrazione. La discussione riflette l’attenzione sulla libertà di stampa e sull’indipendenza dei giornalisti nel panorama italiano.

La levata di scudi attorno a Tommaso Cerno, direttore del Giornale attaccato dal membro del Movimento 5 Stelle Dolores Bevilacqua per lo scandalo Report, supera i confini della maggioranza e recluta anche Matteo Renzi. "Il giornalismo libero è un valore sempre, il pluralismo è alla base della nostra democrazia: qualcuno troppo spesso lo dimentica. Solidarietà al direttore Tommaso Cerno", ha dichiarato il leader di Italia Viva. Nei giorni scorsi, l'esponente del grillini in commissione Vigilanza Rai, nota per il suo "abbiamo riuscito", ha domandato se fosse accettabile che "Tommaso Cerno conduca una campagna contro Sigfrido Ranucci usando il proprio ruolo editoriale come arma? È questo il contributo che Tommaso Cerno dà alla Rai? Colpire Ranucci significa colpire Report e quindi la stessa Rai". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Renzi in difesa del Giornale e di Cerno: "Giornalismo libero è sempre un valore, qualcuno lo dimentica"

