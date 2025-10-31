Orrore a Latina padre e figlio sparano a un gatto con un fucile dopo averlo attirato in una trappola

Padre e figlio denunciati a Latina per uccisione di animale: sparano a un gatto catturato in una trappola non autorizzata. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

orrore latina padre figlioOrrore a Latina: gatto ucciso a fucilate per aver “disturbato” un pollaio. Denunciati padre e figlio - Un episodio di brutale e ingiustificabile violenza sugli animali scuote la comunità di Latina. Lo riporta latinapress.it

Spara a un gatto a Latina e lo nasconde in un sacco, denunciati padre e figlio - La polizia scopre l’animale ucciso con un fucile Flobert dopo essere stato catturato in gabbia- Si legge su rainews.it

