Orrore a Latina padre e figlio sparano a un gatto con un fucile dopo averlo attirato in una trappola
Padre e figlio denunciati a Latina per uccisione di animale: sparano a un gatto catturato in una trappola non autorizzata. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
