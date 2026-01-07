Quest’anno Tomorrowland farà il suo debutto in Thailandia

Nel 2026, Tomorrowland approda per la prima volta in Thailandia, segnando un nuovo capitolo nella sua storia internazionale. Dopo anni di attese e rumors, gli organizzatori confermano l’espansione del festival in Asia, offrendo un’occasione unica per gli appassionati di musica elettronica di tutta la regione. Questa novità rappresenta un passo importante per il riconoscimento globale di uno degli eventi più noti nel panorama musicale mondiale.

Dopo anni di congetture, voci e smentite, gli organizzatori di Tomorrowland hanno fatto il grande salto: nel 2026 il festival avrà un’edizione in Thailandia. Dopo le esperienze negli Stati Uniti dal 2013 al 2015, le innumerevoli edizioni in Brasile e la versione invernale che si tiene ogni anno nelle Alpi francesi, il festival musicale che da vent’anni anima Boom, in Belgio, andrà dunque in trasferta in Asia. Tomorrowland Thailand si terrà dall’11 al 13 dicembre 2026, in un’area della Wisdom Valley a Pattaya, Khao Mai Kaew, distretto di Bang Lamung, provincia di Chonburi, nota per le sue meraviglie naturali. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

