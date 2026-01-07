Precipita tutto Maltempo Italia neve e gelo paralizzano le città Ecco dove

L’Italia fronteggia un'intensa ondata di maltempo, con neve e temperature in calo che stanno causando disagi nelle città. Ventilazione forte e nevicate a bassa quota interessano principalmente le regioni del Centro-Sud. Di seguito, un approfondimento sulle aree più colpite e le misure adottate per fronteggiare le condizioni atmosferiche avverse.

L'ondata di maltempo non accenna a diminuire e l'Italia si ritrova stretta nella morsa del freddo, con un deciso calo delle temperature, venti impetuosi e nevicate fino a quote molto basse soprattutto al Centro-Sud. La giornata di oggi è segnata da temporali, gelo e raffiche intense, mentre al Nord si registra un lento miglioramento sul fronte delle piogge, pur in un contesto climatico ancora critico. La Protezione Civile segnala dal tardo pomeriggio venti forti o di burrasca nord-occidentali sulla Sicilia, in estensione alla Calabria. In serata le raffiche raggiungeranno anche Campania, Abruzzo, Molise e Puglia, in particolare lungo le coste adriatiche, dove non si escludono mareggiate.

Maltempo in Italia: neve al Centro Nord con disagi sulle strade, allagamenti a Roma - La forte ondata di maltempo in Italia ha portato parecchia neve al Centro Nord e causato allagamenti a Roma oltre che diversi disagi. meteo.it

Maltempo in Italia, piogge neve e allagamenti: da Roma alla Toscana fiumi in piena e centinaia di interventi - Un’ondata di aria fredda proveniente da Nord sta facendo precipitare le temperature in gran parte del Paese, con piogge diffuse, neve anche a bassa quota e numerosi disagi. affaritaliani.it

