Poggiridenti l’antenna contestata | nuovo terreno per l’opera La parola ora passa a Inwit

A Poggiridenti, il Comune ha acquisito un terreno idoneo per l’installazione di un’antenna di telefonia mobile. Ora spetta a Inwit valutare e accettare la destinazione d’uso del sito per l’installazione del manufatto. La questione si inserisce nel contesto di un dibattito locale sulla presenza dell’antenna, con attenzione alle procedure e alle implicazioni per il territorio.

Poggiridenti (Sondrio) – Un terreno idoneo a ospitare il manufatto è stato acquisito dal Comune, ora sta alla società Inwit accettare la nuova destinazione per l'installazione di un'antenna di telefonia mobile sul territorio di Poggiridenti. Negli ultimi giorni del 2025, infatti, il Consiglio comunale ha approvato (contraria la minoranza) l'atto con cui un privato ha donato un terreno proprio per installare l'antenna su un terreno idoneo ad ospitarla e cioè più lontano di quello in cui la scorsa estate la Inwit aveva incominciato a costruire l'opera alta 35 metri (a soli 83 metri circa di distanza dalle abitazioni).

