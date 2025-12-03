Il Giro d’Italia 2026 è un tracciato d’equilibrio e memoria | ora la parola passa ai campioni
Un percorso senza cime leggendarie ma ricco di storia e tappe simboliche: dalla Bulgaria al Blockhaus fino a Piancavallo, il Giro ritrova le sue radici in attesa di Vingegaard, Evenepoel e dei big azzurri. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
