Pio Esposito sfidato dalla UEFA sulla formazione del Triplete | Sicuramente…

Francesco Pio Esposito ha recentemente commentato con la UEFA sulla formazione del Triplete dell’Inter, offrendo riflessioni sui grandi centravanti della storia nerazzurra. In un dialogo diretto e rispettoso, Esposito ha condiviso le sue opinioni, evidenziando aspetti chiave di quella stagione memorabile. La sua analisi si inserisce nel confronto tra passato e presente, contribuendo a una comprensione più approfondita di un periodo fondamentale per il club.

Pio Esposito. Francesco Pio Esposito ha recentemente condiviso con la UEFA alcune delle sue impressioni sui grandi centravanti della storia nerazzurra. Interrogato sui brasiliani Ronaldo e Adriano, Esposito non ha avuto dubbi: “ Quando un bambino va a cercare video su YouTube per vedere i giocatori più forti nel mondo, se è un attaccante non può non vedere i video di Ronaldo il Fenomeno e dello stesso Adriano, la potenza che avevano. Ronaldo probabilmente è l’attaccante più forte di tutta la storia. Anche Adriano dai video che ho visto mi faceva impazzire, una potenza al tiro così credo che fosse uno dei più forti della storia “. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

