Dalla Primavera alla Nazionale | l’ascesa inarrestabile di Francesco Pio Esposito

Mondouomo.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Francesco Pio Esposito sta rapidamente scalando le gerarchie dell'Inter e del calcio italiano. Con la sua energia contagiosa, un senso del gol innato e una maturità sorprendente per la sua età, questo attaccante classe 2005 non è solo il futuro del club nerazzurro, ma anche una luce brillante per la Nazionale italiana. Mentre si prepara a sfidare il Napoli in una sfida che promette scintille domani allo Stadio Maradona, Pio Esposito incarna il sogno di una nuova generazione pronta a scrivere

