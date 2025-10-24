Dalla Primavera alla Nazionale | l’ascesa inarrestabile di Francesco Pio Esposito
Sta facendo felice tutti gli appassionati di fantacalcio che l'hanno messo in rosa, da giovane promessa a rivelazione indiscussa: Francesco Pio Esposito sta rapidamente scalando le gerarchie dell'Inter e del calcio italiano. Con la sua energia contagiosa, un senso del gol innato e una maturità sorprendente per la sua età, questo attaccante classe 2005 non è solo il futuro del club nerazzurro, ma anche una luce brillante per la Nazionale italiana. Mentre si prepara a sfidare il Napoli in una sfida che promette scintille domani allo Stadio Maradona, Pio Esposito incarna il sogno di una nuova generazione pronta a scrivere
