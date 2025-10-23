Perde il controllo dell' auto e finisce ribaltato nel fosso

Poteva avere conseguenze ben più gravi l'incidente avvenuto ieri sera 22 agosto alle 21,30 in via Silvio Pellico ad Albignasego. Un uomo al volante di un'auto, per cause ora al vaglio delle forze dell'ordine, ha perso il controllo del mezzo finendo ribaltato in un fossato che scorre lungo la. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

