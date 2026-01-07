Pensionato prende quasi 400 euro come comparsa in un film ma INPS ne chiede indietro 21mila | ecco perché

Un pensionato che percepiva circa 400 euro come comparsa in un film si è trovato a dover restituire all’INPS circa 21.000 euro. La questione ha portato alla sospensione delle trattenute sulla sua pensione da parte del Tribunale del lavoro di Trento. Questa vicenda evidenzia le complicazioni legate a eventuali redditi accessori e alle procedure dell’INPS, sollevando importanti questioni sulla tutela dei pensionati in situazioni simili.

Pensioni, sale l’età per lasciare il lavoro (dal 2027): quali lavori sono esclusi dall’incremento. E dal 2050 serviranno quasi 69 anni - Con la Legge di Bilancio 2026, il governo Meloni sceglie la via mediana sulle pensioni: nessun muro contro l ... corriere.it

Pensioni 2026, il paradosso: grazie a integrazioni ed esenzioni, chi arriva a 384 euro ne incassa più di chi ne ha maturati 692 - Il primo, tra integrazioni, incrementi e totale esenzione fiscale, arriva a 749 euro netti. corriere.it

REGIONE - Trentino di origine, guiderà il settore Agricoltura e sviluppo rurale fino al 2030. Scelto tra 12 candidati, prende il posto del pensionato Lorenzo Bisogni - facebook.com facebook

Pensionati INPS all’estero: accertamenti 2026 al via • Prende il via la campagna 2026 di accertamento dell’esistenza in vita per i pensionati INPS residenti all’estero: ecco le istruzioni e le scadenze. x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.