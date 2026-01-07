Pensionato prende quasi 400 euro come comparsa in un film ma INPS ne chiede indietro 21mila | ecco perché

Un pensionato che percepiva circa 400 euro come comparsa in un film si è trovato a dover restituire all’INPS circa 21.000 euro. La questione ha portato alla sospensione delle trattenute sulla sua pensione da parte del Tribunale del lavoro di Trento. Questa vicenda evidenzia le complicazioni legate a eventuali redditi accessori e alle procedure dell’INPS, sollevando importanti questioni sulla tutela dei pensionati in situazioni simili.

Il Tribunale del lavoro di Trento ha sospeso le trattenute sulla pensione di un cittadino. La vicenda, ricostruita da La Repubblica, nasce. attorno al regolamento previsto da Quota 100. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.itImmagine generica

