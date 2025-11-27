Perché in questo ristorante londinese un hamburger costa quasi 400 euro
A Londra esiste un ristorante, il cui piatto forte è un hamburger da 400 euro. Per quale motivo costa così tanto?. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Etico Food: il ristorante giusto in ogni stagione della vita Ci sono barzellette che funzionano perché raccontano una verità semplice: alcuni posti diventano “di famiglia”, anno dopo anno. E noi speriamo di essere uno di quei posti. Un gruppo di amici di 40 an - facebook.com Vai su Facebook
Perché in questo ristorante londinese un hamburger costa quasi 400 euro - A Londra esiste un ristorante, il cui piatto forte è un hamburger da 400 euro. Riporta fanpage.it