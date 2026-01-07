Parma Inter 0-2 | nella nebbia del Tardini la decidono Dimarco e Thuram

Nel match tra Parma e Inter, terminato 0-2, le reti di Dimarco e Thuram hanno determinato l’esito della partita. Dimarco, che aveva già segnato al Tardini in passato, e Thuram, nato a Parma, hanno contribuito alla vittoria nerazzurra. È stata una sfida caratterizzata da momenti decisivi, che hanno portato i tre punti all’Inter in una giornata avvolta dalla nebbia.

Parma Inter 0-2. Due storie che si intrecciano con Parma e che finiscono per decidere la partita. Federico Dimarco, che proprio al Tardini aveva segnato il suo primo gol da professionista proprio contro l’Inter, e Marcus Thuram, nato nella città emiliana, firmano la vittoria nerazzurra che vale oro. L’Inter espugna Parma con un secco 2-0, centra la sesta vittoria consecutiva in campionato e sfrutta nel migliore dei modi il pareggio del Napoli a Verona, portandosi a +4 sui partenopei a pochi giorni dallo scontro diretto di San Siro. La squadra di Cristian Chivu gestisce il match con personalità e controllo, confermando una superiorità evidente per lunghi tratti. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Leggi anche: Parma-Inter 0-1, Dimarco e Thuram espugnano il Tardini: Chivu primo in classifica

Leggi anche: Parma Inter: Chivu recupera una pedina importante! Torna a disposizione per la trasferta del Tardini, di chi si tratta

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Parma-Inter, stats e curiosità: guida alla sfida; Parma-Inter: convocati e probabili formazioni; Parma-Inter, analisi e pronostico degli esperti di Bet Club; Probabili Formazioni Parma-Inter Milan: Analisi Match, Assenze, Dove Vederla in TV, Quote e Pronostico.

Parma – Inter 0-2, cronaca e highlights: è la legge degli ex, Dimarco e Benny puniscono i Ducali! – VIDEO - 2, cronaca e highlights: Dimarco e Benny segnano le reti degli ex che chiudono il match in favore dei nerazzurri! generationsport.it