Parma Inter 0-2 | nella nebbia del Tardini la decidono Dimarco e Thuram
Nel match tra Parma e Inter, terminato 0-2, le reti di Dimarco e Thuram hanno determinato l’esito della partita. Dimarco, che aveva già segnato al Tardini in passato, e Thuram, nato a Parma, hanno contribuito alla vittoria nerazzurra. È stata una sfida caratterizzata da momenti decisivi, che hanno portato i tre punti all’Inter in una giornata avvolta dalla nebbia.
Parma Inter 0-2. Due storie che si intrecciano con Parma e che finiscono per decidere la partita. Federico Dimarco, che proprio al Tardini aveva segnato il suo primo gol da professionista proprio contro l’Inter, e Marcus Thuram, nato nella città emiliana, firmano la vittoria nerazzurra che vale oro. L’Inter espugna Parma con un secco 2-0, centra la sesta vittoria consecutiva in campionato e sfrutta nel migliore dei modi il pareggio del Napoli a Verona, portandosi a +4 sui partenopei a pochi giorni dallo scontro diretto di San Siro. La squadra di Cristian Chivu gestisce il match con personalità e controllo, confermando una superiorità evidente per lunghi tratti. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it
Leggi anche: Parma-Inter 0-1, Dimarco e Thuram espugnano il Tardini: Chivu primo in classifica
Leggi anche: Parma Inter: Chivu recupera una pedina importante! Torna a disposizione per la trasferta del Tardini, di chi si tratta
Parma-Inter, stats e curiosità: guida alla sfida; Parma-Inter: convocati e probabili formazioni; Parma-Inter, analisi e pronostico degli esperti di Bet Club; Probabili Formazioni Parma-Inter Milan: Analisi Match, Assenze, Dove Vederla in TV, Quote e Pronostico.
Parma – Inter 0-2, cronaca e highlights: è la legge degli ex, Dimarco e Benny puniscono i Ducali! – VIDEO - 2, cronaca e highlights: Dimarco e Benny segnano le reti degli ex che chiudono il match in favore dei nerazzurri! generationsport.it
Parma-Inter, 0-2, gol e highlights: reti di Dimarco e Thuram - Corvi subito decisivo deviando un tiro di Bisseck sulla traversa. sport.sky.it
Parma-Inter 0-2, risultato finale della partita di Serie A: gol di Dimarco e Thuram, gli highlights - 2, risultato che porta l'Inter in fuga in vetta alla Serie A davanti a Milan e Napoli (+4) ... fanpage.it
#Parma 0-2 #Inter : Marcus Thuram! #ParmaInter #SerieA #Calcio #SerieAEnilive x.com
Serie A. Il Napoli frena: 2-2 con il Verona. Bologna-Atalanta 0-2. Ora in campo Parma-Inter In campo anche Lazio-Fiorentina e Torino-Udinese Si chiude giovedì con Milan-Genoa alle 20.45 Segui la cronaca testuale su Rainews.it https://www.rainews.it/marato - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.