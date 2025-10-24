David Juventus Tudor lo rispolvera dal primo minuto con la Lazio? Il piano del tecnico bianconero e cosa filtra sull’impiego del canadese

David Juventus, il tecnico bianconero valuta un nuovo cambio in attacco: dopo le ultime, deludenti prove, il canadese si candida per l’Olimpico. Un attacco che non trova pace, un tridente da 150 milioni di euro che non riesce a segnare. Il paradosso della Juventus di Igor Tudor è tutto nel suo reparto offensivo: tre centravanti di livello internazionale ( Vlahovic, David, Openda ) che, tra errori clamorosi, un modulo che fatica a valorizzarli e una fiducia che vacilla, non riescono a essere decisivi. E così, in vista della delicatissima trasferta contro la Lazio, il tecnico è pronto a una nuova virata, l’ennesima, nella speranza di trovare la quadra. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - David Juventus, Tudor lo rispolvera dal primo minuto con la Lazio? Il piano del tecnico bianconero e cosa filtra sull’impiego del canadese

