Pala Avis smantellato da una tromba d’aria arrivano centomila euro per la sistemazione dell’impianto

Da ternitoday.it 7 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo il recente smantellamento del Pala Avis causato da una tromba d’aria, la Regione Umbria ha stanziato 100.000 euro per la riparazione dell’impianto. Questa somma rappresenta un supporto importante per il Comune di Narni, che potrà così intervenire rapidamente per il ripristino della struttura. La decisione mira a garantire la ripresa delle attività e la sicurezza degli utenti coinvolti.

Mauro Pacelli  Dalla Regione Umbria arriva un importo che è una sorta di vero e proprio toccasana per le casse comunali: centomila euro che verranno destinati alla riparazione del Pala Avis di Narni scalo. La struttura venne letteralmente smantellata da una tromba d’aria abbattutasi sulla zona lo. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

pala avis smantellato da una tromba d8217aria arrivano centomila euro per la sistemazione dell8217impianto

© Ternitoday.it - Pala Avis smantellato da una tromba d’aria, arrivano centomila euro per la sistemazione dell’impianto

Leggi anche: Peggiora la qualità dell'aria, arrivano le misure emergenziali anti-smog: stop ai diesel Euro 5

Leggi anche: Liguria flagellata dai nubifragi: a Genova albero sfiora la funicolare, a Voltri arriva una tromba d’aria

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Pala Avis smantellato da una tromba d’aria, arrivano centomila euro per la sistemazione dell’impianto.

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.