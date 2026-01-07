Caso Aurora | errore nel casellario di Valdez Velazco gip ' aggressivo e violento'

Un errore nel casellario giudiziario ha evidenziato discrepanze riguardo Emilio Gabriel Valdez Velazco, accusato dell’omicidio di Aurora Livoli. Nonostante fosse stato denunciato nel 2025 per violenza sessuale, il suo profilo appariva incensurato. Questo dettaglio potrebbe aver influito sulla sua libertà di movimento, sollevando interrogativi sulla gestione dei dati giudiziari e sulla possibilità di prevenire situazioni di rischio.

Milano, 7 gen. (Adnkronos) - Più precedenti, ma incensurato secondo il casellario giudiziario. E' uno dei dettagli che potrebbe spiegare perché Emilio Gabriel Valdez Velazco, il peruviano di 57 anni indagato per l'omicidio di Aurora Livoli, potesse girare liberamente nonostante fosse stato denunciato nel 2025 per una violenza sessuale commessa ai Cologno Monzese ai danni di una 19enne. Nell'ordinanza di custodia cautelare del fermo firmata dalla giudice per le indagini preliminari di Milano Nora Lisa Passoni si sottolinea la pericolosità dell'uomo che lo scorso 28 dicembre aggredisce e rapina una giovane alla fermata della metropolitana Cimiano, ma anche la sua errata incensuratezza.

