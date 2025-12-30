Farmaci e cosmetici illegali | nel 2025 ne sono stati sequestrati 346 chili al Marconi

Nel 2025, all’aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna, sono stati sequestrati 346 chili di farmaci e cosmetici illegali. L’attività delle forze dell’ordine, in particolare Guardia di Finanza e Agenzia delle Dogane e Monopoli, ha permesso di contrastare efficacemente il traffico di prodotti non autorizzati, contribuendo alla tutela della salute pubblica e alla sicurezza dei consumatori. Un impegno continuo nel contrasto a questo fenomeno illecito.

Bologna, 30 dicembre 2025 – È il bilancio di un anno di controlli serrati quello tracciato all’ aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna, dove nel corso del 2025 la Guardia di finanza e l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli hanno intercettato un consistente flusso di medicinali e cosmetici illegali. Complessivamente sono state sequestrate circa 12mila confezioni, per un peso totale di 346 chilogrammi, con la denuncia di 14 passeggeri. I prodotti rinvenuti sono stati tutti sottoposti a sequestro e i responsabili segnalati alla Procura della Repubblica per i reati di detenzione di cosmetici dannosi e di commercializzazione di medicinali privi delle prescritte autorizzazioni dell’Agenzia italiana del farmaco (Aifa). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Farmaci e cosmetici illegali: nel 2025 ne sono stati sequestrati 346 chili al Marconi Leggi anche: Pescato siluro di oltre 2 metri per 70 chili: nel Lambro intanto ne sono stati rimossi 693 Leggi anche: Botti illegali in vendita nel negozio: sequestrati 500 chili di fuochi per Capodanno Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Farmaci illegali dall’estero, 12mila confezioni sequestrate all’aeroporto Marconi. GUARDIA DI FINANZA * «BLOCCATI 12.000 FARMACI ILLEGALI ALL’AEROPORTO MARCONI DI BOLOGNA, SEQUESTRATI PRODOTTI DANNOSI IN ARRIVO DA PAESI A RISCHIO» - **GUARDIA DI FINANZA BOLOGNA: SEQUESTRATI 12. agenziagiornalisticaopinione.it

Farmaci illegali dall’estero, 12mila confezioni sequestrate all’aeroporto Marconi - Il bilancio delle operazioni di Finanza e Agenzia delle Dogane allo scalo bolognese nel corso dell’anno: quattordici i denunciati. msn.com

Farmaci illegali in arrivo a Malpensa: sequestrati oltre 18 mila prodotti, 11 indagati - In azione i finanzieri del Gruppo Malpensa e i funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli che hanno intercettato 18. varesenews.it

GRANDE ESTRAZIONE DI NATALE Fino al 24 dicembre, a fronte di una spesa di minimo 50 euro in integratori, cosmetici o para farmaci presso la nostra farmacia, riceverai un BIGLIETTO per partecipare all'estrazione del 29 dicembre ! 3 fantastici PRE - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.