Natale per tutti | successo della raccolta giochi alla materna Balbi-Carrega

A Sala Baganza, la raccolta di giochi organizzata alla materna Balbi-Carrega ha riscosso un positivo riscontro, permettendo a molti bambini di trascorrere un Natale più sereno. L’iniziativa ha coinvolto la comunità, dimostrando attenzione e solidarietà verso le famiglie in difficoltà. Un gesto semplice ma significativo che ha contribuito a diffondere lo spirito natalizio tra i più piccoli.

A Sala Baganza è stato Natale per tutti i bambini, anche per quelli delle famiglie che stanno vivendo un momento di difficoltà. A far trovare loro un regalo sotto l'albero ci hanno pensato le mamme dei piccoli che frequentano la Scuola per l'Infanzia "Balbi Carrega", attraverso una raccolta di.

