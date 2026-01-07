Musica e colori per i più piccoli | Lucilla in scena al Palacongressi
Sabato 10 gennaio alle 16, al Palacongressi di Agrigento, si terrà lo spettacolo di Lucilla dedicato ai più piccoli. L’evento unisce musica e colori, offrendo un’esperienza coinvolgente e educativa per i bambini. Un’occasione per trascorrere un pomeriggio all’insegna della creatività e del divertimento in un ambiente accogliente e adatto alle famiglie.
Musica e colori al centro dello spettacolo di Lucilla in programma sabato 10 gennaio alle 16 al Palacongressi di Agrigento. Un appuntamento pensato per i bambini e per le famiglie, costruito attorno alle canzoni più amate dall’artista e a momenti di interazione diretta con il pubblico.Lo. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
Leggi anche: La tragedia più oscura di Shakespeare al Palacongressi: Daniele Pecci porta in scena il Macbeth
Leggi anche: “I Colori della Musica” al Sannazaro: in scena Gabriele Esposito, Francesco Da Vinci, Carlo Faiello e Mavi
Il 5 gennaio a Siviglia è pura magia La città si riempie di musica, colori e sorrisi per la Cabalgata de los Reyes Magos, la spettacolare parata che annuncia l’arrivo di Melchiorre, Gaspare e Baldassarre. Carri illuminati, dolci lanciati alla folla e un’atmosfera - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.