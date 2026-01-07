Musica e colori per i più piccoli | Lucilla in scena al Palacongressi

Sabato 10 gennaio alle 16, al Palacongressi di Agrigento, si terrà lo spettacolo di Lucilla dedicato ai più piccoli. L’evento unisce musica e colori, offrendo un’esperienza coinvolgente e educativa per i bambini. Un’occasione per trascorrere un pomeriggio all’insegna della creatività e del divertimento in un ambiente accogliente e adatto alle famiglie.

Musica e colori al centro dello spettacolo di Lucilla in programma sabato 10 gennaio alle 16 al Palacongressi di Agrigento. Un appuntamento pensato per i bambini e per le famiglie, costruito attorno alle canzoni più amate dall’artista e a momenti di interazione diretta con il pubblico.Lo. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

