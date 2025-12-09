La tragedia più oscura di Shakespeare al Palacongressi | Daniele Pecci porta in scena il Macbeth

Agrigentonotizie.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Macbeth di William Shakespeare arriva al Palacongressi di Agrigento con Daniele Pecci protagonista e regista e con Sandra Toffolatti nel ruolo di Lady Macbeth. Lo spettacolo, in programma l’11 dicembre alle 20.30 all’interno della rassegna Riflessi culturali, con la direzione artistica di. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Immagine generica

tragedia pi249 oscura shakespeareLa tragedia più oscura di Shakespeare al Palacongressi: Daniele Pecci porta in scena il Macbeth - Un allestimento che si configura come viaggio mentale tra profezie, colpa e follia ... Secondo agrigentonotizie.it