La tragedia più oscura di Shakespeare al Palacongressi | Daniele Pecci porta in scena il Macbeth
Il Macbeth di William Shakespeare arriva al Palacongressi di Agrigento con Daniele Pecci protagonista e regista e con Sandra Toffolatti nel ruolo di Lady Macbeth. Lo spettacolo, in programma l’11 dicembre alle 20.30 all’interno della rassegna Riflessi culturali, con la direzione artistica di. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
