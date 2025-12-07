Milano polemica per l' Ambrogino ai carabinieri | spunta il murales dedicato a Ramy

Polemica contro l'Ambrogino d'Oro ai carabinieri. Nella mattinata in cui viene consegnata dal Comune di Milano la massima onorificenza concessa a chi ha dato lustro alla città, ecco che a pochi metri dal teatro Dal Verme - proprio dove si tiene la cerimonia - è apparso su un'edicola un manifesto dedicato a Ramy Elgaml. Si tratta del ragazzo del quartiere Corvetto morto dopo un inseguimento da parte dei carabinieri. A realizzare l'opera è stata l'artista Cristina Donati Meyer. Nel manifesto di vede Ramy che fa il segno della vittoria e tiene in mano un cartello con la scritta, 'Chiediamo pane e cultura e ci date polizia'. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Milano, polemica per l'Ambrogino ai carabinieri: spunta il murales dedicato a Ramy

