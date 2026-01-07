Michele il padre disperato a cui la moglie ha portato via i 3 figli

Michele Dall'Arno, 43 anni di Forlì e docente universitario in Giappone, si trova in una situazione difficile dopo che, a fine ottobre, la moglie ha lasciato la famiglia, portando via i loro tre figli di 7, 5 e 2 anni. Questa vicenda mette in luce le difficoltà e le sfide legate alla separazione e alla tutela dei minori in contesti internazionali.

Michele Dall'Arno, forlivese 43enne, è docente universitario in Giappone. A fine ottobre la moglie se n'è andata improvvisamente, portando con sé i loro tre figli: 7, 5 e 2 anni. Nel paese del Sol Levante è un'usanza antica, di fatto tollerata nei casi di divorzio, specie quando il padre è straniero. Da allora Michele non ha più incontrato i bambini: durante le festività è rientrato a Forlì dai propri genitori e ha raccontato la drammatica situazione.

