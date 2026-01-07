Applicare il blush nella zona giusta permette di ottenere un viso dall’aspetto più riposato e luminoso, anche in assenza di molte ore di sonno. Con una corretta tecnica, il blush può valorizzare gli zigomi, aprire lo sguardo e conferire un aspetto più giovane. Mentre alcune preferiscono il mascara, altre scelgono il rossetto: ognuno può personalizzare il proprio trucco in modo semplice ed efficace.

Applicare il blush nel modo corretto può alzare gli zigomi, aprire lo sguardo e ringiovanire il viso in pochi secondi C’è chi non rinuncia al mascara, chi al rossetto. Eppure, il vero alleato segreto per ringiovanire il viso è spesso ignorato: il blush effetto lifting. Non basta scegliere il colore giusto, bisogna saperlo applicare nel modo corretto. Posizionarlo in un punto sbagliato può infatti abbassare i lineamenti, accentuando la stanchezza. Al contrario, imparando le tecniche usate dalle star, il blush può diventare uno strumento potentissimo per ottenere zigomi sollevati, uno sguardo più aperto e un aspetto generale più riposato. 🔗 Leggi su Robadadonne.it

© Robadadonne.it - Metti il blush in questa zona e avrai un viso riposatissimo e luminoso anche se non hai dormito

