Il Social Jetlag delle feste | perché ti senti stanco anche se hai dormito

Il 27 dicembre è spesso il giorno della “grande stanchezza”. Ti svegli tardi, magari dopo aver dormito dieci ore filate, eppure ti senti come se un tir ti fosse passato sopra. Hai le occhiaie, poca concentrazione e una strana sonnolenza pomeridiana. No, non è solo “troppo cibo”: è quello che gli scienziati chiamano Social Jetlag. Si verifica quando c’è una discrepanza tra il tuo orologio biologico interno e i ritmi imposti dalla vita sociale durante le vacanze. Il nostro corpo è regolato dal ritmo circadiano, un complesso sistema ormonale che risponde principalmente alla luce e al buio. Durante le feste, questo sistema viene preso a martellate: andiamo a letto tre ore più tardi del solito, ci svegliamo a metà mattina, mangiamo cibi pesanti a orari improbabili. 🔗 Leggi su Cultweb.it

