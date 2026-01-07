Mercato granata | caccia all' attaccante per la mediana c' è anche Meazzi

La Salernitana cerca rinforzi in attacco, con un focus particolare sulla ricerca di un nuovo attaccante. Nel reparto mediano, si valuta anche l’esperienza di Meazzi. Per aumentare la produzione di reti, il nome di Cuppone rimane in pole position. La squadra lavora per migliorare la qualità offensiva e trovare soluzioni efficaci per affrontare il prosieguo della stagione.

Alla Salernitana servono (anche e ancora) gol e giocatori che cambino passo. Per i gol, è in corsa il solito Cuppone. Il Cerignola ha ricevuto un'offerta dalla Virtus Entella e il ds dei granata, Faggiano, dopo valutazioni con il tecnico Raffaele che ha già allenato Cuppone in Puglia, sta. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

