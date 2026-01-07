Mercato granata | caccia all' attaccante per la mediana c' è anche Meazzi
La Salernitana cerca rinforzi in attacco, con un focus particolare sulla ricerca di un nuovo attaccante. Nel reparto mediano, si valuta anche l’esperienza di Meazzi. Per aumentare la produzione di reti, il nome di Cuppone rimane in pole position. La squadra lavora per migliorare la qualità offensiva e trovare soluzioni efficaci per affrontare il prosieguo della stagione.
Alla Salernitana servono (anche e ancora) gol e giocatori che cambino passo. Per i gol, è in corsa il solito Cuppone. Il Cerignola ha ricevuto un'offerta dalla Virtus Entella e il ds dei granata, Faggiano, dopo valutazioni con il tecnico Raffaele che ha già allenato Cuppone in Puglia, sta. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
Leggi anche: Caccia all’affare, servono un centrale ma anche un attaccante. Thiago Silva “svincolato“, piace anche Gila
Leggi anche: Calciomercato Roma, non solo l’attaccante: idea Frendrup per rinforzare la mediana
A caccia dei gol: la Salernitana vuole regalarsi Gomez e Chiricò; Torino su Barbieri e Coppola, in arrivo Feder Rivas: Aboukhal verso il Nantes; Salernitana a caccia del bomber: Chiricò in cima alla lista, mercato in pieno fermento - Salernonotizie.it; Salernitana, ora che risposta dal mercato? Faggiano stringe per Gunduz.
Mercato granata: caccia all'attaccante, per la mediana c'è anche Meazzi - Raffaele aspetta un rinforzo in prima linea e la Salernitana contende Cuppone alla Virtus Entella. salernotoday.it
Gol per la serie B, piace Caso: è derby di mercato tra Salernitana e Benevento - Trequartista, punta esterna adatto al modulo fantasia che Raffaele sta disegnando per i granata. salernotoday.it
Palermo Caccia all’attaccante Tramoni e Johnsen i top - Con l’inizio del nuovo anno si apre ufficialmente la sessione invernale di calciomercato, il tradizionale mercato di riparazione che offre alle squadre un mese per rinforzare, sfoltire o puntellare gl ... goalsicilia.it
MERCATO GRANATA La Reggiana ha depositato in Lega il contratto di Martin Suarez che è a tutti gli effetti un giocatore granata. Nel frattempo il report di "Deportes" (un account sportivo) su Elays Tavsan, attaccante olandese del Verona in prestito alla Reggi - facebook.com facebook
Il 2025 granata in 6 foto, luglio/agosto: mosse di mercato e batosta a #SanSiro Ripercorriamo i momenti più significativi per il Torino nei mesi di luglio e agosto #ToroNews #TorinoFc #Torino L'articolo completo x.com
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.