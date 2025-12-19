In un mercato ricco di opportunità, la ricerca del giocatore perfetto prosegue tra occasioni e sorprese. Thiago Silva libero, mentre Gila continua a far sognare i tifosi. Tra tentativi di affari e desideri di rinforzi, il Natale si avvicina con la speranza di regalare entusiasmo e vittorie alla propria squadra, lasciando alle spalle le delusioni recenti.

Sport.quotidiano.net - Caccia all'affare, servono un centrale ma anche un attaccante. Thiago Silva "svincolato", piace anche Gila

Caccia all’affare o al regalo giusto da mettere sotto l’albero, per un Natale più sereno dopo la delusione di ieri. In attacco (considerato il lungo stop di Santi Gimenez e l’impalpabilità di Nkunku ) ma anche in difesa, visto che la retroguardia ha gli uomini contati e De Winter ha fallito l’ennesima chance. E se per il reparto avanzato, dopo l’ipotesi Niclas Fullkrug (33 anni a febbraio, può arrivare in prestito), nelle ultime ore è spuntata la pista che conduce al giovane (classe 2007) Andrej Kostic, punta montenegrina del Partizan Belgrado valutata 5 milioni più bonus, due invece sono i nomi di cui da giorni parla radiomercato per il ruolo di centrale: il primo è ben conosciuto dal popolo rossonero, ovvero Thiago Silva che proprio ieri ha chiuso la sua avventura in Brasile e si è svincolato dalla Fluminense, ovvero la squadra della sua infanzia, dove era tornato nel luglio 2024. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

